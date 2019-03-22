“بالفيديو” شاهد وضعية القيادة الصحيحة التي تجنبك الحوادث وفق جاكوار

الخليج ٣٦٥ نت – تتعدد أنواع حوادث السيارات على الطرق، ويرجع السبب في معظمها إلى السرعة الزائدة أو مخالفة قوانين المرور أو مشاكل في السيارة، إلا أن هناك سبب يغفل عنه العديد من السائقين وهو وضعية الجلوس الغير صحيحة أثناء القيادة، وهي وضعية الاستلقاء.

ولقد حذر الخبير الألماني توماس غوت عضو الهيئة الألمانية لفحص السلامة والجودة من أن اتخاذ وضعية أثناء القيادة تميل إلى الاستلقاء أكثر منها للجلوس يهدد حياة قائد السيارة ومستخدمي الطريق الآخرين، إذ يؤثر ذلك على رؤية السائق ويمنعه من القيام برد الفعل المناسب في حالة الطوارئ، ويفقد السائق الحماية التي يوفرها له حزام الأمان أو الوسادة الهوائية بشكل جزئي أو كامل إذا ما تعرض لحادث مثلا.

لذا نقدم لكم اليوم شرح كامل لوضعية الجلوس الصحيحة لقيادة السيارة، مدعومة بفيديو نشرته شركة جاكوار البريطانية يوضّح الوضعية الأمثل للقيادة.

1- قم بإفراغ جيوبك من الأشياء كبيرة الحجم مثل الهاتف المحمول أو أوراق أو محفظة ممتلئة، حتى لا تشعرك بعدم الراحة في الجلوس.

2- ارجع بحوضك إلى الخلف، ودعه يلامس قاعدة مسند الظهر ثم عدّل المسند بحيث يكون أقرب إلى الوضع العمودي وبما يجعل ظهرك ملامسًا للمقعد بالكامل، بما في ذلك كتفيك.

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3- ضبط مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، فالأمر يختلف من شخص لآخر، واحرص أن تكون قدماك على مسافة جيدة من دواسات الوقود والمكابح، وما يتيح لذراعيك أن تكونا متمكنين من مقود القيادة.

4- اجعل الفخذان يستندان على المقعد بالكامل، مع وجود انثناء خفيف في الركبتين والكوعين.

5- قم بتعديل مسند الرأس ليصبح ارتفاع قمته على مستوى ارتفاع رأسك.

6- من أجل الاستفادة الكبيرة من الوسائد الهوائية لا قدر الله، قم بتعديل المقود بحيث يواجه صدرك وليس رأسك.

7- عدّل نقطة ارتفاع حزام الأمان، حيث يجب أن تكون أقرب للكتف، لا أدني منه ولا أعلى بشكل كبير.