كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تقدم الجيل الجديد من قواعد العجلات في سوناتا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة هيونداي أنها ستقدم عن الجيل الجديد من قواعد العجلات في الجيل الجديد من سوناتا بالتفصيل.

ستوفر قاعدة العجلات الجديدة تحسينات كبيرة في تخفيف الوزن وتحسين السلامة، كما ستوفر أداء وتحكم أفضل بالأجيال القادمة من السيارة التي ستستخدم هذه القاعدة.

يقول فايز عبد الرحمن نائب الرئيس في قسم قواعد معمارية السيارات لدى هيونداي إنه من خلال تطبيق الجيل الثالث من قواعد العجلات فمن المتوقع أن يوفر الجيل الجديد من سوناتا مركز عالمي في الأداء الكلي للسيارة.