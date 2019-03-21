"لاند رفور" تطلق سيارة تتصدى للرصاص والمتفجرات

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات "لاندروفر"، عن النسخة المصفحة من سيارتها الشهيرة "رينج روفر"، والتي تحمل اسم "سنتنيل"، ويمكنها التصدي لطلقات الرصاص، وحماية ركابها من الهجمات المسلحة، بالإضافة إلى المتفجرات.
وتحمل "رينج روفر" المصفحة، محركاً تيربو مكون من 8 أسطوانات، سعة 5000 سي سي، يمكنها من الانطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 10 ثواني،
وصممت السيارة خصيصاً لحماية المشاهير والشخصيات العامة، ويمكنها البث من الداخل إلى المنطقة المحيطة من دون الحاجة إلى الخروج من السيارة، وتبدأ أسعارها من نصف مليون دولار.
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