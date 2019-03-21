كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جاجوار" تكشف عن موديلات خاصة من F-Pace (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة جاجوار عن طرح موديلين جديدين من أيقونتها F-Pace، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص 300 Sport يعتمد على محرك بنزين سعة 2 لتر 300 حصان، أو محرك ديزل سعة 3 لتر بنفس معدل الأداء.

وتعبر السيارة عن معدلات أدائها الرياضي من خلال العناصر التصميمية باللون الرمادي الداكن، والعجلات الرياضية الخفيفة قياس 20 بوصة.

وفي المقصورة الداخلية تتكفل المقاعد الرياضية الجلدية مع خيوط الحياكة الصفراء والمقود الرياضي مع أزرار نقل الحركة المصنوعة من سبائك الألومنيوم بإضفاء نفس الأجواء الرياضية.

Advertisements

وتشتمل التجهيزات الداخلية أيضا على شاشة قياس 12.3 بوصة مع نظام صوتي فائق من Meridian ونظام الملتيميديا Touch Pro مع وظيفة الملاحة.

ويمكن العثور على هذه التجهيزات الإضافية الأخيرة أيضا في الموديل الخاص الثاني Chequered Flag، والذي يشتمل على مقاعد رياضية مكسوة بالجلد مع قابلية الضبط وحليات مصنوعة من سبائك الألومنيوم.

ويعتمد الموديل الخاص Chequered Flagعلى سواعد محرك بنزين بقوة 250 حصان، ومحركي ديزل بقوة 180 حصان و240 حصان.

ومن المقرر طرح الموديلات الخاصة الجديدة في الأسواق اعتبارا من يوليو المقبل بسعر يبدأ من 72 ألف يورو للموديل 300 Sport (أي ما يعادل مليون و 420 ألف جنيه مصري تقريباً ) ، ومن حوالي 64 ألف يورو( أي ما يعادل مليون و 240 ألف جنيه مصري تقريباً) للموديل Chequered Flag.