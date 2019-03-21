طرح بطاقة تخفيض 15% برسوم العبور على جسر الملك فهد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن تخفيض رسوم عبور الجسر بنسبة 15% لجميع المسافرين من جميع الجنسيات.
وذلك من خلال طرح “بطاقة المسافر الدائم”، وهي بطاقة عضوية مسبقة الدفع، ولكي تحصل على العضوية يتم تقديم طلب مصحوب بصورة من هوية البطاقة الوطنية أو الإقامة، ودفع رسوم شحن البطاقة الحد الأدنى لها 500 ريال.
كما يمكنك دفع رسوم الشحن من خلال “مدى، فيزا، ماستر كارد”، دون الحاجة للدفع النقدي لدى بوابات تحصيل الرسوم في الجانبين.
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