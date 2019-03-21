“بالفيديو” غرق 2000 سيارة فاخرة في المحيط الأطلسي

الخليج ٣٦٥ نت – غرقت سفينة شحن إيطالية تُسمى “غراندي أميركا” تابعة لشركة “غريمالدي لاينز” الإيطالية، بعد اندلاع النيران فيها أثناء إبحارها من فرنسا إلى البرازيل الأسبوع الماضي، وانتشرت صور للسفينة قبل غرقها في المحيط الأطلسي على بعد 150 ميل بحري من مدينة بريست في فرنسا، وعلى عمق 15 ألف قدم.

واحتوت السفينة على 2000 سيارة بينها 37 سيارة بورشة، و4 سيارات من طراز 911 جي تي 2 آر أس، تصل قيمة الواحدة منها إلى نحو 300 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارات لأودي إيه 3، إيه 5، آر أس 4، آر أس 5، كيو 7، كما احتوت على 365 حاوية، من بينها 45 حاوية تحتوي على مواد خطيرة وسامة، مثل حامض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك، إلا أن السلطات الفرنسية أوضحت أن كل المواد السامة والخطيرة احترقت، وبالتالي لن تكون لها آثار خطيرة على البيئة.

يُذكر أن سفناً حربية بريطانية أنقذت جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 27 شخصاً.