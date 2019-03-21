فورد تسخر من شيفروليه تاهو وتقارنها مع اكسبيديشن

الخليج ٣٦٥ نت – فورد اكسبيديشن هي سيارة تتمتع بتقدير الكثيرين حالياً، وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن رفع معدلات إنتاج الـ SUV الكبيرة بالتوازي مع لينكون نافيجاتور لتلبية الطلب المتزايد عليها.

والآن سخرت فورد على لسان مدير دعاية المنتجات لأمريكا الشمالية، مايك ليفاين، من شيفروليه تاهو، أهم منافسي اكسبيديشن، تحديداً من ناحية مساحة تحريك القدم الضئيلة في الصف الثالث لمقاعد تاهو بالمقارنة مع اكسبيديشن.

مايك ليفاين نشر صورة على حسابه في تويتر لإثبات الأمر، قبل أن يوضح أن المقارنة كانت بين نسخة اكسبيديشن ماكس الأكبر حجماً في المجال وبين تاهو، وكان الأعدل أن تكون المقارنة مع شيفروليه سوبربان.

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ليفاين أرسل تغريدة عقب ذلك لمقارنة مساحات تحريك القدم في الصفوف الثالثة بين عدد من الموديلات، والتي أوضحت أن اكسبيديشن لا تزال أفضل وأوسع بـ 6 إنش من سوبربان.

ولإكمال المهمة، نشر ليفاين صورة يتباهى فيها بسقف اكسبيديشن البانورامي الضخم، وهو عنصر غير متوفر في تاهو وسوبربان، مع ملاحظة أن هذا السقف اختياري بسعر يعادل 5,600 ريال تقريباً في نسخ اكسبيديشن XLT وليميتد، مع توفره في نسخة بلاتينوم بشكل قياسي.