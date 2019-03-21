“بالفيديو” ريتشارد هاموند يشارك باستعراضات جريئة في جراند تور

الخليج ٣٦٥ نت – جيريمي كلاركسون وريتشارد هاموند وجيمس ماي معروفون بحبهم للسيارات السريعة من كل نوع، سواء سوبركار أو سيارات رياضية، أو حتى هاتشباك رشيقة معقولة الثمن.

الهاتشباك الرشيقة هي التي تم الاحتفال بها في الفيديو الأخير من برنامج ذا جراند تور على يوتيوب.. ولكنه ليس فيديو احتفالي عادي، حيث أخذ هاموند فورد فييستا ST ليقوم بثلاث حركات جريئة وخطيرة.

أولهم هي القيادة بسرعة تجاه رجل رياضي، والذي قام بالقفز فوق السيارة أثناء حركتها.. التجربة الثانية يستخدم فيها هاموند العلم والرياضيات لحساب السرعة اللازمة لدفع فييستا أخرى فوقها قارب صغير بداخله راكب إلى بحيرة.. الفكرة غريبة ولكنها تعمل بنجاح كبير.

التجربة الأخيرة سنترك لكم اكتشافها بأنفسكم لأنها ربما الأكثر جنوناً.. استمتعوا.