تعرف على راتب جيم هاكيت مدير فورد خلال 2018

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مستندات فورد المالية أن المدير التنفيذي جيم هاكيت، استلم ما لا يقل عن 17.8 مليون دولار (66.7 مليون ريال) كتعويضات مادية لعمله في 2018، وهو دخل سنوي ضخم، اكبر بـ 276 ضعف من متوسط رواتب عمال فورد في أمريكا.

من هذا الدخل، ما يعادل 6.7 مليون ريال فقط هو راتبه السنوي الثابت، بينما 47.6 مليون ريال كانوا على هيئة مكافآت بالأسهم، وأكثر من 10 مليون ريال كجزء من خطة تحفيز تعويضية.

بيل فورد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، استلم 13.8 مليون دولار العام الماضي، بينما وصل دخل بوب شانكس، المدير المالي، إلى 8.4 مليون دولار.

وفي نفس ذلك الوقت، أعلنت فورد عن تسريحها لما لا يقل عن 5,000 عامل في ألمانيا وبريطانيا كجزء من خطة إعادة هيكلة لأعمال الشركة في أوروبا، والهدف حسب تصريح فورد هو تخفيض النفقات والبيروقراطية وتحفيز المدراء المحليين.