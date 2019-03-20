وكيل "سوزوكي" يلحق بتخفيضات "مارس" ويقر خصماً على أسعار "ارتيجا"

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية، تخفيضاً على طراز "ارتيجا"، لتنضم بذلك إلى قائمة العلامات التجارية التي أعلنت عن تخفيضات على موديلاتها المختلفة خلال شهر مارس الجاري.

ووصل مقدار التخفيض إلى 10 آلاف جنيه، ليصل سعر "ارتيجا"، إلى 296 ألف جنيه، بدلاً من 306 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن "مودرن موتورز"، تمكنت من بيع 156 وحدة من "ارتيجا"، خلال العام

الماضي، وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وكانت 11 علامة تجارية، هي "زوتي"، و"فورد"، و"سانج يونج"، و"هيونداي"، و"شيفروليه"، و"مازدا"، و"إم جي"، و"شيري"، و"جيب"، و"جيلي"، و"جاك"، قد أعلنت عن تخفيض أسعارها في السوق المحلي، خلال شهر مارس الحالي، بنسب متفاوتة.