كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية، تخفيضاً على طراز "ارتيجا"، لتنضم بذلك إلى قائمة العلامات التجارية التي أعلنت عن تخفيضات على موديلاتها المختلفة خلال شهر مارس الجاري.
ووصل مقدار التخفيض إلى 10 آلاف جنيه، ليصل سعر "ارتيجا"، إلى 296 ألف جنيه، بدلاً من 306 آلاف جنيه.
جدير بالذكر أن "مودرن موتورز"، تمكنت من بيع 156 وحدة من "ارتيجا"، خلال العام
وكانت 11 علامة تجارية، هي "زوتي"، و"فورد"، و"سانج يونج"، و"هيونداي"، و"شيفروليه"، و"مازدا"، و"إم جي"، و"شيري"، و"جيب"، و"جيلي"، و"جاك"، قد أعلنت عن تخفيض أسعارها في السوق المحلي، خلال شهر مارس الحالي، بنسب متفاوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "سوزوكي" يلحق بتخفيضات "مارس" ويقر خصماً على أسعار "ارتيجا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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