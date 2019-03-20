تويوتا سيينا 2021 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – لم تقم تويوتا بتقديم أي تحديثات لطراز سيينا منذ فترة طويلة للغاية، ولكن يبدو الميني فان الكبيرة تستعد أخيراً للحصول على جيل جديد كلياً لموديل 2021، حيث يثبت ذلك أحدث الصور التجسسية المسربة عبر موقع Autoblog الأمريكي.

من خلال الصور، يمكن بوضوح ملاحظ عدم مطابقة الهيكل للشاصيه، حيث أن العجلات ذات حجم أكبر من الرفارف، مما يشير لقدوم الموديل الجديد مع تصميم أعرض بفضل منصة TNGA التي ستجعل الميني فان أكبر من قبل عبر قاعدة العجلات الأطول كذلك.

عبر النظر إلى أماكن التصاق ألواح الهيكل، من المؤكد أن تويوتا قامت بعدة تعديلات للشكل الخارجي كي تكفي العجلات والإطارات، حتى أن المرايا الجانبية مثبتة بالأبواب.

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تشير كل هذه التفاصيل لكون سيينا الجديدة كلياً ستكون أكبر حجماً لتزيد من رحابة الداخلية بشكل كبير، بجانب تحسين تجربة القيادة ودقة التوجيه عبر منصة TNGA.

هذا وتخبرنا هذه الصور بأن هذا الموديل هو محض نسخة اختبارية أولية، ما يؤكد أغلب التوقعات التي تشير لكون إطلاقها سيكون بعام 2021، رغم عدم تأكيد تويوتا لذلك الموعد بعد.