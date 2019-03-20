كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة بخطوة.. اعرف طريقة تجديد رخصة القيادة الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تقديم كل ما يهم قرائها من معلومات تتعلق باستخراج جواز السفر وتجديد بطاقة الرقم القومي واستخراج رخصة القيادة، إلى جانب الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتجديد رخص السيارات، والاستعلام عن فواتير الكهرباء والتليفون، وفي السطور التالية نقدم الخطوات المفترض اتباعها لتجديد رخصة قيادة خاصة.

بطاقة الرقم القومي + صورة من ٣ صورة شخصية

شهادة طبية معتمدة (مختومه) من طبيب أو من مركز طبي أو مستوصف أو مستشفى (تخصص أمراض باطنه) تفيد بخلو المتقدم من أمراض الباطنة وضغط الدم.. إلخ وتمتعه بصحة جيدة التى تمكنه من قيادة السيارة.

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شهادة طبية معتمدة (مختومه) من طبيب أو مركز طبي أو مستوصف أو مستشفى (تخصص عيون) تفيد بمستوى قياس النظر لكل عين على حده على الا يقل المعدل عن ٩/٦ لكل عين.

ملف تجديد الرخصة ويكون من إدارة المرور التابع لها الفرد.

شهادة براءة الذمة (شهادة المخالفات).

دفع الرسوم المطلوبة و استلام الرخصة.