كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبات سعوديات يصنعن سيارة للمشاركة في ماراثون "شِل الاقتصادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنعت طالبات من كلية الهندسة بجامعة الفيصل بالرياض سيارة ذات كفاءة عالية تعمل بالبنزين، حيث يطمحن للمشاركة بها في ماراثون شِل الشهر المقبل.

تهدف السيارة إلى قطع أطول مسافة بأقل كمية من الوقود وفقاً للطالبة شمس الشويعر رئيسة الفريق، مضيفةً أن طاقم العمل طالبات سعوديات، وإن العمل استغرق سبعة أشهر.

الفكرة تقوم بعمل المحرّك على زيادة نسبة الضغط لتقليل الوقود المستخدم، كما قامت زميلاتها في الفريق بتصميم الهيكل الداخلي والجسم الخارجي، مستخدمين مركب الكربون فايبر لذلك والألمنيوم للجزء الداخلي.