"كاديلاك" تطرح أحدث سياراتها الفارهة

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة كاديلاك، عن أيقونتها الجدية CT5، والتي تنتمي لفئة سيارات رجال الأعمال، حيث تتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة، في مقمتها نظام خاص للتعامل مع جميع الأجهزة الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"IOS".
كما تحتوي السيارة الجديدة التي أثارت ضجة واسعة بمجرد طرحها، على أحدث أنظمة المولتيميديا، كنظام "Bose" لتوزيع الأصوات والموسيقى داخل قمرة القيادة، فضلاً عن نظام متظر لمراقبة كامل محيط السيارة بالكاميرات، بالإضافة إلى إمكانية ركن
وتحمل سيارة "كاديلاك"، على نوعين من المحركات، الأول توربيني بـ 4 أسطوانات، وسعة لترين، وآخر مكون من 6 أسطوانات، وسعة 3.0 لترات.
وزودت CT5، بمجموعة من أنظمة الأمان، والتي توفر الحماية اللازمة لقائد المركبة ومرافقيه، لعل أهمها الفرملة الآلية لمنع الحوادث.
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