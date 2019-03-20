تشمل برطمانات مخلل وحيوانات أليفة.. "أوبر مصر" تكشف عن أهم مفقودات الركاب

أعلنت شركة أوبر مصر، عن قائمة مفقودات الركاب، التي تركوها أثناء رحلاتهم مع الشركة، بالإضافة إلى أكثر المدن نسيانًا، وأكثر الأيام التي ينسى فيها الركاب أشياءهم خلال الأسبوع.

وتضمنت قائمة المفقودات بطاقة دعوة لحفل زفاف، ونظارة مقربة، فضلاً عن نسيان أحد الركاب لشقيقه، وكذلك نسى أحدهم كرسي متحرك، إلى جانب أشياء أكثر غرابة تركها آخرون فى سيارات أوبر، منها برطمان من المخللات المنزلية، بدلة رسميّة، شيشة، وقفص به قطة، إكسيليفون، وعصا مشي، وثوب

بحر (مايوه)، ومفاتيح لسيارة فاخرة.

وجاءت الهواتف المحمولة، الكاميرات، والنظارات الشمسية فى مقدمة قائمة المفقودات فى كل من مصر، الإمارات، والسعودية.، وتلاهم فى الترتيب حقائب الظهر، حقائب السفر، والمستندات.

وبالنسبة لأكثر المدن نسيانًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أتت القاهرة فى المرتبة الثانية عشرة، بينما احتلت مدينة القصيم المركز الأول، وأبو ظبي والرياض في المركز الخامس، ودبي المركز السادس.

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أما فيما يتعلق بالأيام والأوقات، تييّن أن نهاية الأسبوع هي المدة الأعلى في معدلات النسيان، حيث يصل الشرود الذهني إلى ذروته أيام الأربعاء والخميس بين الساعة ٥ مساءً و ٧ مساءً. وبينما يكون الركاب أكثر ميلًا لنسيان مفاتيحهم أيام الإثنين، فهم يتركون خلفهم حقائب الظهر أيام السبت.

واحتل يوم ٣١ يناير ٢٠١٩ أكثر أيام العام التى نسي فيها الركاب أشياءهم، وفي دولة الإمارات، وكان اليوم الأول من عام ٢٠١٩ التاريخ الذي حدثت فيه أكثر حالات نسيان خلال مشاويرهم على تطبيق أوبر، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، حدث الأمر نفسه في الأول من شهر نوفمبر ٢٠١٨.