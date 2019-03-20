أبسط الطرق لاكتشاف جودة المحرك عند شراء سيارة مستعملة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر المحرك أهم جزء في السيارة على الإطلاق وبدونه لا تستطيع تشغيل السيارة أو تحريكها، وتدور حول المحرك جميع العمليات الحيوية في السيارة اللازمة لعملية التشغيل والسير، لذا عند التوجه لشراء سيارة مستعملة يجب التأكد من صلاحية المحرك للعمل بكفاءة عالية، وعدم إصابته بأي مشاكل.

وتوجد عدد من المؤشرات التي تدل على وجود مشاكل في المحرك وعدم جودته، أحد هذه المشاكل وجود تسريب لزيت المحرك، حيث أن تسرب الزيت يدل على وجود ضرر بجسم المحرك أو في إقفاله (الطبات) أو وجود شروخ به، لذا قم بالبحث عن وجود آثار الزيت على جسم المحرك أو أسفله، في حال وجدت آثار للزيت فإنه يفضل عدم شراء السيارة.

قم بعد ذلك بتشغيل المحرك وهو بارد، وحاول الاستماع إلى الصوت الصادر منه، هل هو عالي أم أن صوته منخفض، كما لاحظ بالنظر عن وجود اهتزاز أو ارتجاج به، حيث أن المحرك الجيد يكون صوت تشغيله منخفض كما أنه لا توجد به ارتجاجات عند تشغيله أو تقطيع في عمله.

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كما أنه في حال وجود صوت مثل الطقطقة خارج منه، فهذا يدل على وجود مشاكل في الصمامات، وغالباً ما تكون صيانتها باهظة الثمن.

قم أيضاً بالضغط المتتالي على دواسة الوقود وملاحظة العادم في نفس الوقت، إذا وجدت دخان كثيف خارج من العادم فإن هذا يدل على عدم جودة المحرك، ففي حالة خروج دخان أبيض كثيف فإنه يدل على تسرب الماء إلى غرف الاحتراق مما يؤدي إلى تبخره.

أما إذا كان الدخان أزرق فهذا يدل على احتراق الزيت داخل غرفة الاحتراق بسبب وجود تسرب داخلي في المحرك، وفي الغالب يكون بسبب تلف حلقات المكبس، وإذا كان الدخان لونه أسود، فهذا يدل على وجود وقود زائد في غرف الاحتراق، مما يؤدي إلى وجود مشاكل في احتراق الوقود، ويفضل أيضاً عدم شراء هذه السيارة.