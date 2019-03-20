خطوات بسيطة لتنظيف بطارية سيارتك تعيدها مثل الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البطارية من أبرز أجزاء في السيارة اللازمة لعملية التدوير والتشغيل والحركة، والبطارية لها العديد من الوظائف في السيارة، حيث أنها تعمل على إمداد بادئ الحركة (المارش) بالتيار اللازم لتشغيله، وكذلك تمد المصابيح والأحمال الكهربائية الأخرى بما تحتاجه من تيار أثناء توقف المحرك، كما تمد الأجزاء الكهربائية في السيارة بالطاقة وغيره.

يتراوح عمر بطارية السيارة مابين 4 إلى 5 أعوام، لكن الإهمال في العناية بالبطارية قد يتسبب في أضرار تؤدي إلى تفريغ شحنة البطارية أو تلفها قبل هذا الموعد، لذا يلزم العناية بالبطارية وتنظيفها بصورة دائمة حتى يتم المحافظة عليها من التلف.

من المؤشرات التي تدل على بداية التلف تأكسد أقطاب البطارية، حيث تتراكم المواد الكيميائية على الأقطاب وتكون لونها أخضر أو أبيض وعليها بعض الأملاح، وتؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تأخر تشغيل السيارة أو عدم وصول الكهرباء، وقد تتسبب أيضا في منع المولد من شحن البطارية نتيجة الأملاح المعدنية التي تتكون فوق أصابع البطارية.

Advertisements

في حال ظهور هذه الرواسب سيتوجب عليك تنظيفها فقط، ولن تكون في حاجة لتغيير البطارية، لذا سنقدم لكم اليوم أبسط طريقة لتنظيف البطارية وإزالة الرواسب المختلفة التي تتراكم عليها نتيجة العوامل الجوية المختلفة، وهو ما سيعيد البطارية كفاءتها في توصيل الطاقة لمحرك السيارة وباقي الأجزاء التي تعمل بالكهرباء.

لتنظيف أصابع البطارية من الرواسب الكيميائية والأملاح، يمكنك اتباع الطريقة التالية:

قم بإزالة الأسلاك الموصلة من طرفي الأقطاب “الكابل”، وتحرير البطارية منهما، وتأكد من عدم اقتراب الكابل الأسود من الآخر الأحمر.

ثم قم باستخدام صودا الخبز في تنظيف الأقطاب الخاصة بالبطارية من خلال رشها على القطبين بكثافة.

رطب قطعة من القماش بالماء، ثم استخدمها في فرك الصودا على قطبي البطارية، لإزالة الرواسب والعوالق الموجودة على قطبي البطارية.

في حالة كانت الرواسب صلبة، يمكنك استخدام فرشاة أسنان قديمة، أو فرشاة تنظيف ذات شعيرات بلاستيكية.

بعد الانتهاء من تنظيف الأصابع قم بوضع قليل من الشحم على الأصبع السالب للبطارية، لأن الشحم يكون طبقة عازلة تمنع وصول الهواء والرطوبة إلى أصابع البطارية وهما سبب التأكسد.