فورد توروس 2020 تظهر بتحديث منتصف العمر في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد سابقاً هذا الشهر عن وقفها إنتاج طراز توروس في الولايات المتحدة، ولكن هذا لم ينطبق على مصانع الشركة في الصين، والتي تستعد لتدشين تحديث منتصف العمر للموديل خلال معرض شنغهاي للسيارات بالشهر المقبل.

وقد كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن صور التحديث الجديد لـ توروس 2020، كي نرى عدة تحديثات طفيفة جديدة.

تُظهر الصور فئة Titanium العليا من توروس باللون الأبيض، في حين أن النسخة المطلية بالأسود هي من فئة Vignale الأعلى والمخصصة للسوق الصيني فقط.

بالمقدمة، نجد أن توروس 2020 حصلت على مصابيح أمامية جديدة مع إطار كروم حول اللمبات وشبك أمامي معاد تصميمه، بجانب مصد جديد يضم مصابيح ضباب وزخارف من الكروم.

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بالخلف، تتبنى توروس مصابيح LED جديدة، غطاء حقيبة أمتعة بشكل مختلف، مصد أكثر رياضية باللون الأسود مع أنابيب عوادم أفقية واسعة بجانب 3 خيارات لتصميمات العجلات.

هذا وستوفر توروس المحدثة محركات EcoBoost فئة 4 سلندر فيك بسعة 1.5 لتر و 2 لتر فقط بقدرة 245 حصان، حيث سيتم تصنيعها عبر شراكة فورد-شانجان بمصنع هانغتشو ذو قدرة إنتاج 250,000 سيارة سنوياً.