أغلى سيارة في العالم تسير في الشوارع (فيديو)

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مع انتهاء معرض جنيف الدولي للسيارات فإن بوجاتي La Voiture Noire لن تظل هناك للأبد وسوف تخرج لتذهب إلى مالكها.

في هذا الفيديو نشاهد La Voiture Noire تخرج عن هدوءها في الكشف الرسمي عنها وتسير إلى خارج أرض المعرض، نعلم أن السيارة سوف توضع في سيارة نقل سيارات فاخرة، ولكن الفيديو لا يصور ذلك.

يشار إلى أن بوجاتي تريد تغيير توجهها في صناعة السيارات إلى إنتاج سيارات يومية الاستعمال، بطريقتها بالطبع.