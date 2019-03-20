كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة عيد الأم.. عروض وتخفيضات جديدة من "زوتي" خلال شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أعلنت مجموعة IFG، وكيل شركة زوتي الصينية للسيارات بالسوق المصري، عن تخفيض جديد وعروض مميزة على بعض من سياراتها خلال شهر مارس الحالي، وذلك بمناسبة عيد الأم لهذا العام حيث كانت هذه العروض كالتالي على الموديلات الآتية:

عرض تخفيض على زوتي Z560:

- فئة واحدة فقط من 299 ألف و900 جنيه إلى 279 ألف و900 جنيه (تخفيض 20 ألف جنيه).

عرض تخفيض على زوتي SR7:

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- من 350 ألف جنيه إلى 299 ألف و990 جنيه (تخفيض 50 ألف جنيه تقريبا).

عرض خدمة وصيانة على زوتي Z300 FL:

عند شراء السيارة يمكن للعميل اختيار عرض واحد فقط من العروض التالية:

- صيانة مجانية طوال فترة الضمان البالغة 5 سنوات أو لمسافة 100 ألف كيلومتر (أيهما أقرب).

- كوبونات مجانية لـ 3 ألاف لتر بنزين 92.