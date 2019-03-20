كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاديلاك تعلن الكشف عن سيارتها السيدان الجديدة "CT5" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة كاديلاك بشكل رسمي الكشف عن سيارتها السيدان الأولى على الإطلاق "CT5".

ونقل مصممو كاديلاك الخطوط العريضة لـ إسكالا ما يجعلها تتميز عن شقيقتها الأكبر CT6، تأتي الواجهة بمصابيح عرضية نحيلة متصلة بالشبك الأمامي، تحمل الواجهة الخلفية تصميم بسيط ومصابح مألوفة، ولكن تتميز مصابيح CT5 بشريطين LED وتحمل السيارة مخارج عادم عريضة محاطة بإطار من الكروم. ويتميز المقطع الجانبي بتصميم رشيق وانحدار سقف أنيق.

لم تكشف كاديلاك عن الداخلية بالكامل، الصورة الوحيدة تكشف عن عصا ناقل الحركة ومجوعة التحكم بنظام القيادة بلمسات خشبية فاخرة، ونلاحظ في يمين الصورة مجموعة التحكم بنظام التكييف والنظام الصوتي الذي سيأتي بميزتي عزل الصوت وتعزيز الصوت الأساسيتين.

تحت غطاء المحرك سيتواجد محرك 2.0 لتر أساسي، ويتوفر محرك 3.0 لتر تيربو قام مهندسو كاديلاك بمعايرة صوته بشكل خاص. وسيبدأ سعر السيارة من 47 ألف دولار ما يعادل 177 ألف ريال، ومن المتوقع أن تصل السيارة بفئة V مع محرك V8 Blackwing الحديد لمنافسة بي إم دبليو M5.

