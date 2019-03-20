استدعاء 2700 سيارة فيراري لعيوب تصنيع خطيرة

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الإيطالية الفاخرة فيراري عن عزمها القيام بعملية استدعاء لعدد كبير من السيارات يبلغ 2700 سيارة بسبب عيوب في الصناعة.
وأعلنت فيراري أن هذه العيوب ترجع إلى سببين، وهم وجود بعض المشاكل الخاصة في آلية فتح وغلق أبواب السيارة بالنسبة لبعض الطرازات، ووجود خلل يؤدي إلى تسريب الوقود لإصدارات أخرى.
يذكر إن فيراري كانت قد قامت في 14 فبراير 2019 السابق باستدعائين، يرجع سبب الاستدعاء الأول إلى ظهور عيوب صناعة يتعلق بآلية تعذر فتح باب السيارة باستخدام مقبض الباب الخارجي، وذلك لطرازات GTC4Lusso T و GTC4Lusso خاصة من النسخ المنتجة بين عامي 2018-2019.
ونوهت الشركة أنها سوف تقوم بفحص سيارات طرازي GTC4Lusso T وGTC4Lusso والتي يبلغ عددها نحو 500 مركبة في أسواق أمريكا الشمالية في حال ظهور عيوب الصناعة المتعلقة بالأبواب.
أما الاستدعاء الثاني، فيتعلق بوجود عيب صناعة تتعلق بالجهاز الفاصل لأبخرة الوقود، وهو ما قد يتسبب بحريق جزئي أو كلي في السيارات التي تعاني من هذا الخلل.
وبينت فيراري الطرازات التي يشملها الاستدعاء الثاني وهو موديل 2017 للسيارة لا فراري ابيترا “LaFerrari Aperta ” ونسخ 2018-2019 من طراز جي تي بي 488 “GTB 488” بجانب كل من سيارات سبايدر 488 “Spider 488” وسوبر فاست 812 “SuperFast 812” وأخيرا إصدار 2019 من سيارة فيراري بيستا “Ferrari Pista”.
وأكدت الصانعة الإيطالية الشهيرة على أنها ستقوم بفحص جميع السيارات التي قدم أصحابها طلبات للتأكد من خلوها من عيوب الصناعة ابتداءً من 14 أبريل 2019 كما سيتم إصلاح الأعطال واستبدال قطع الغيار التالفة بأخرى جديدة مجانا دون أي مصاريف.
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