كيف تخفض حرارة محرك السيارة عند ارتفاعها؟

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء القيادة لفترات طويلة، قد نلاحظ ارتفاع حرارة محرك السيارة بشكل مفاجئ، وهو ما يتطلب بكل تأكيد تفقد المحرك لدى مركز الخدمة بأقرب وقت لمعرفة المشكلة، ولكن حتى نستطيع القيام بذلك، يمكن استخدام الطريقة التي سنقوم باستعراضها اليوم لحل المشكلة بشكل مؤقت.

يجب أولاً التأكد من أن المحرك لا يقوم بإخراج أي نوع من أنواع الأبخرة والأدخنة بأسفل الغطاء، حيث في حالة حدوث ذلك، يجب التوقف على جانب الطريق في أقرب فرصة على الفور لتفادي تفاقم المشكلة مع طلب المساعدة.

أما في حالة كان المحرك يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة ولكن دون أي آثار دخان منبعثة منه، يمكنك استخدام مكيف الهواء للمساعدة في حل المشكلة لفترة من الوقت حتى بالصيانة اللازمة.

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تبدأ الطريقة أولاً بإطفاء المكيف في حالة كان مشغلاً وفتح نوافذ السيارة، ثم لاحقاً اضغط على زر تشغيل نظام التدفئة الذي يعمل عبر عدة مراوح مختلفة، حيث أن هذه المراوح تقوم بسحب حرارة المحرك عبر نظام التدفئة الذي يسحب الحرارة من سائل تبريد المحرك، بما يساعد على خفض درجة الحرارة، أي أنك ببساطة تقوم بنقل الحرارة من المحرك إلى المقصورة.

هذا ونظراً إلى كون هذه الطريقة ترفع درجة حرارة الداخلية، يفضل فتح كافة النوافذ أثناء القيادة لتحسين التهوية وتلطيف حرارة المقاعد، مع الأخذ بالاعتبار أنه عليك أولاً فحص سوائل المحرك والتأكد من سلامته، والذهاب إلى الميكانيكي فوراً إذا تكرر ارتفاع حرارة المحرك حيث هذا الحل مؤقت حتى تصل إلى الورشة فقط.