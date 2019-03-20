باجاني زوندا ريفيرا الوحيدة في العالم تعرض للبيع في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تدشين باجاني زوندا ريفيرا الوحيدة من نوعها في العالم بمنتصف عام 2017، تم طرحها في وكالة Seven Car Lounge المتخصصة بسيارات السوبركارز بالمملكة العربية السعودية ليقوم أحد الأمراء بشرائها من هناك، قبل أن يقرر لاحقاً التخلي عنها لتظهر الآن مرة أخرى في وكالة VIP Motors الإماراتية بمدينة دبي.

تبدو السيارة في حالة ممتازة، حيث أنه من المتوقع أن تكون قد قطعت عدد منخفض من الكيلومترات خلال العامين الماضيين.

يذكر أن زوندا ريفيرا لم تصنع من البداية كطراز وحيد من نوعه، حيث كانت في البداية عبارة عن نسخة من موديل زوندا F، قبل أن تعود إلى باجاني كي تحصل على تحديث مكثف للغاية.

تظهر أغلب التغييرات بالخارجية عبر الهيكل المغطى بألواح ألياف الكربون، بما يتضمن منفذ التهوية المثبت أعلى السقف، الجناح الخلفي الكبير، العجلات السوداء، النواشر الأمامية الديناميكية، بجانب عدة زخرفات باللون الأزرق.

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بجانب كل ذلك، تم رفع قوة محرك السوبركار من نوع AMG V12 تنفس طبيعي سعة 7.3 لتر من قدرة 602 حصان إلى 760 حصان، بجانب وجود نظام عادم جديد يجعل طرب محركها أمر مذهل بدون أدنى مبالغة.

هذا ورغم أن وكالة VIP Motors لم تعلن عن سعر زوندا الفريدة من نوعها، من المؤكد أن لن يقل عن 20 مليون درهم إماراتي.