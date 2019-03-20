“تفاصيل” محكمة تُلزم شركة طيران محلية بتعويض مواطن بـ 60 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكماً قضائياً يُلزم شركة الخطوط السعودية، بدفع مبلغ تجاوز 60 ألف ريال؛ تعويضاً لمواطن وأفراد عائلته، بسبب تأخر رحلتهم إلى نيويورك 21 ساعة وتغيير مقاعدهم في الطائرة أثناء رحلة العودة.

وكان قد تقدم المواطن بشكوى على الموقع الإلكتروني للشركة، فاقتصر ردهم على الاعتذار والتأكيد على أن تأخر الرحلة وتغيير المقاعد لظروف تشغيلية خارجة عن الإرادة، فلجأ إلى الهيئة العامة للطيران المدني التي أرشدته أن الأضرار المعنوية والتعويض من اختصاص المحكمة الإدارية.

وقام بعد ذلك برفع دعوى ضد الشركة في المحكمة الإدارية بالرياض والتي أصدرت عقب 12 جلسة، حكماً بتعويضه مبلغ 26 ألف ريال، ولكنه اعترض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأخيراً صدر له حكم نهائي بإلزام الشركة تعويضه مبلغ تجاوز 60 ألف ريال.