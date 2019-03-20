مرسيدس GLC كوبيه 2020 تكشف نفسها بتصميم أكثر رياضية وأداء أقوى

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس الستار عن GLC كوبيه 2020 الجديدة تمهيداً لتدشينها في معرض نيويورك للسيارات.

الكروس أوفر المحدثة المتوقع طرحها لاحقاً هذا العام تأتي بمقدمة أكثر رياضية ومصابيح أمامية LED معاد تصميمها مع مصابيح إضاءة نهارية مميزة، كما حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة ونظام عادم ثنائي أكثر رياضية، مع مشتت هواء خلفي جديد والكثير من الزخرفات الكرومية.

الداخلية

بالانتقال للداخل نرى أن السيارة حصلت على مقود جديد بضوابط محدثة، وشاشة لمسية متعددة الخصائص لتحل محل الزر الدائري السابق للتحكم في نظام المعلومات الترفيهية.

نظام المعلومات الترفيهية ذاته تم تحديثه بشاشة 10.25 إنش ونظام تشغيل MBUX الأحدث، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وجلود فاخرة.

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مولدات الطاقة

وستنطلق GLC كوبيه 2020 الجديدة بمحرك توربو 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 255 حصان وعزم دوران 370 نيوتن.متر، ما يعني زيادة محدودة بـ 14 حصان عن الموديل السابق.

توجد خيارات أخرى ستتوفر لبعض الأسواق مثل محركات بترولية بأربع سلندرات بقوة 194 حصان وآخر بقوة 255 حصان، وبالنسبة للديزل فيوجد محرك 4MATIC بقوة 161 حصان وعزم دوران 360 نيوتن.متر، مع توفر نسخة أخرى بقوة 191 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، وأخيرا محرك ديزل الأعلى أداء بقوة 241 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر.

تابعونا أثناء لحظة التدشين الرسمية في معرض نيويورك الذي سيبدأ فعالياته من 19 أبريل للمزيد من التفاصيل والصور لمرسيدس GLC كوبيه الجديدة.