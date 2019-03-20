ماهو سبب اختلاف لوحتي السرعة على أحد الطرق بجدة.. المرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح العقيد “زيد الحمزي” مدير العلاقات العامة بمرور جدة، ما يخص ملابسات وجود لوحتين مختلفتين لتحديد السرعة قرب بعضهما على طريق الأندلس بجدة، أن اللوحتين تقعان عند مشروع نفق جديد على الطريق، وسرعة الـ60 كم محددة لطريق الخدمة، وسرعة الـ80 كم محددة للطريق الرئيسي.

وأضاف أنه تم إجراء التعديل اللازم لإزالة اللبس الذي يحدث لقائدي السيارات، وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفة سرعة على أي من السيارات التي تستخدم الطريق.

يُذكر أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة تُظهر لوحتين مختلفتين لتحديد السرعة على طريق الأندلس بجدة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول السرعة التي يجب أن يلتزم بها قائدو السيارات والتي يرصدها أيضاً نظام “ساهر” حال وجوده.‎