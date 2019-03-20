الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء يعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق.
وكانت التغريدة، كالتالي: “مخالفة تنظيمات السير على الطرق تُعد من المخالفات التي وردت عقوبتها في جدول رقم (٢)”، وتبلغ قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة من “150 إلى 300” ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء مخالفة مرورية إليك غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.