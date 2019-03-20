الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء مخالفة مرورية إليك غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء يعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق.

وكانت التغريدة، كالتالي: “مخالفة تنظيمات السير على الطرق تُعد من المخالفات التي وردت عقوبتها في جدول رقم (٢)”، وتبلغ قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة من “150 إلى 300” ريال.