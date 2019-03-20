كاديلاك CT6 2019 الجديدة تظهر للمرة الأولى في الشرق الأوسط

معرض إكسس الدولي للسيارات الفاخرة ’EXCS‘ يشهد الإطلاق الإقليمي لسيارة CT6 طراز العام 2019 بمحرّك سعة 3.6 لتر

مجموعة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات من ’كاديلاك‘ وعلى رأسها XT4 الجديدة كلّياً تكمّل عائلة الطرازات الفاخرة من علامة السيارات الأمريكية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ’كاديلاك‘ عن سيارتها CT6 الجديدة للعام 2019 وذلك للمرّة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض إكسس الدولي للسيارات الفاخرة ’EXCS‘ لهذا العام (14 و17 مارس) في المملكة العربية السعودية. وقد عرضت علامة السيارات الفاخرة طرازها السيدان الرائد المحدَّث من CT6 إلى جانب XT4، المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) المدمجَة الجديدة، وXT5، المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات متوسّطة الحجم، و’إسكاليد‘ (Escalade)، المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الكبيرة طراز العام 2019.

ولقد ظهرت CT6 طراز العام 2019 للمرّة الأولى على الساحة الإقليمية أثناء عرضها على منصّة ’كاديلاك‘ في معرض EXCS الذي أقيم في فندق ’هيلتون جدّة‘ بالمملكة العربية السعودية. وتتبنّى سيارة CT6 طراز 2019 استراتيجية مستوى تجهيزات ’Y‘ الجديدة لدى علامة ’كاديلاك‘ والتي تم اعتمادها أول مرّة في مركبة ’كاديلاك XT4‘.

تمثّلت CT6 الجديدة للعام 2019 في المعرض عبر طراز يضم محرّك V6 سعة 3.6 لتر يولّد قوّة قدرها 335 حصاناً ونظام نقل حركة أوتوماتيكي قياسي من 10 سرعات يجمع بين التشغيل الناعم والاستجابة الديناميكية. ويستفيد هذا الطراز من أحد أكثر بنيات الجسم تطوّراً في قطاع السيارات.

تتمتّع CT6 الجديدة للعام 2019 من ’كاديلاك‘ بتصميم جريء جديد مستوحى من اللغة التصميمية التي ظهرت للمرّة الأولى في سيارة ’إسكالا‘ (Escala) النموذجية المميّزة، ويبرز هذا الأمر بوضوح من خلال الأضواء الأمامية والخلفية الأفقية والشبك الأمامي الملفت. وإلى جانب توفير مقصورة فاخرة ومستويات راقية من التجهيزات، يقدّم الطراز الجديد بيئة متصلة وتجربة متميّزة داخل السيارة مختلفة فعلاً عن باقي طرازات المجموعة، ويعود الفضل بهذا إلى الواجهة التفاعلية الأكثر تطوّراً للنظام المعلوماتي الترفيهي المتمثّل بنظام تجربة مستخدم ’كاديلاك‘ (Cadillac User Experience).

تُعدّ سيارة السيدان CT6 الرائدة الجديدة للعام 2019 أحد الأمثلة على تعبير ’كاديلاك‘ البارز عن التميّز، وهي تتضمّن باقة من التقنيات المبتكَرة المطوَّرة لتحقيق الأداء الديناميكي والفعالية والرشاقة غير المعهودة ضمن فئة السيارات الكبيرة الفاخرة. ويتم تزويد CT6 بما مجموعه سبع كاميرات تغطّي كامل المساحة المسطّحة للسيارة. وتعمل هذه الكاميرات على دعم عدد من الخصائص الأخرى مثل ميّزتي المساعدة في الحفاظ على المسار (Lane Keeping Assist) والرؤية الليلية (Night ‎Vision) وتوفر السلامة للسائقين والركّاب على حد سواء. علاوة على هذا، تستفيد CT6 من أربع إلى سبع كاميرات لأجل تسجيل الفيديو للمنطقة المحيطة بالمركبة، وهي ميّزة يتم تفعيلها تلقائياً بمجرّد اكتشاف أجهزة الاستشعار لأي حركة بالقرب من السيارة.

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حول هذا، قال كريستيان سومر، المدير الإداري لدى ’كاديلاك الشرق الأوسط‘: “توفر CT6 الجديدة للعام 2019 معادلة جديدة من الفخامة ضمن فئة السيارات الراقية. فعبر تصميمها الجريء وتقنياتها المتطوّرة المتمحورة حول السائق، تقدّم CT6 الجديدة خياراً قوياً للعملاء في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن سيارة فخمة تتألّق على جميع المستويات.”

تستضيف منصّة ’كاديلاك‘ في المعرض طرازات أخرى مثل XT4 التي تُعدّ أول مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) مدمَجة من العلامة الأمريكية العريقة. وتتمتّع XT4 الجديدة كلّياً، التي تم إطلاقها في أسواق الشرق الأوسط خلال شهر ديسمبر الماضي، بمحرّك الشحن التوربيني الجديد سعة 2.0 لتر وتقنيات متقدّمة. ويتميّز هذا الطراز بكونه يرسي معايير عالية من الابتكار في واحدة من أسرع الفئات نمواً بقطاع السيارات، وهو يتألّق عبر تصميم معبّر وأداء موثوق ومقصورة رحبة.

أما XT5، التي تُعتبَر مركبة SUV الفاخرة متوسّطة الحجم الأفضل مبيعاً دولياً لدى ’كاديلاك‘، فتقد مّ تخصيصها لتوفير الراحة وتصميمها لكافة المناسبات. وتوفّر ’كاديلاك XT5‘ طراز العام 2019 الكثير من المرونة مع أناقة ورقي ’كاديلاك‘. وهي تتضمّن باقة غنية من خصائص السلامة الاختيارية الرائدة بفئتها مع تمتّعها بثقة عالية للتحكّم على الطرقات بجميع الظروف المناخية، وبالتالي تقدّم XT5 معايير استثنائية من التقنيات والابتكارات للتمتّع بتجربة قيادة استثنائية.

من جهتها، تحظى ’إسكاليد‘ بمكانة بارزة كمعيار دولي ضمن فئة مركبات SUV الكبيرة، وبالتالي تكمّل ’إسكاليد‘ طراز العام 2019 المجموعة الموجودة في المعرض وترفع المعايير أكثر بفضل تصميمها الجريء وقدراتها العالية وتجهيزاتها الفخمة. وهي تأتي بإصدار قياسي وإصدار بطول ممدَّد يتمثّل بطراز ’إسكاليد ESV‘ – ويسهم الطول الإضافي في الطراز الأخير بزيادة المساحة المتوفرة لركّاب صف المقاعد الثالث ويزيد المساحة المتاحة للتحميل بأكثر من الضعف. وللعام 2019، يتوفر أيضاً إصدار ’إسكاليد Sport Edition‘ الجديد الذي يتألّق عبر مظهر قوي معزَّز باللون الأسود.

يجري تنظيم معرض إكسس الدولي للسيارات الفاخرة ’EXCS‘ 2019 بدورته الـ 12 هذا العام، وهو يُعتبَر المناسبة الأبرز في الشرق الأوسط المخصَّصة لعلامات السيارات الفاخرة.