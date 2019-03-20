كيف يعمل مقود الفورمولا 1 وماهو خصائصه؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تعتبر عجلة القيادة واحدة من أكثر الأجزاء تعقيدًا في سيارة الفورمولا 1، وهو مايسمح للسائق بالتحكم بسيارته بشكل كلي بسيارته فهل سبق لك أن رأيتها من قبل؟ إن لم ترى واحدة من قبل، فسوف تكون معقدة تمامًا، فهي مليئة بالأزرار، أقراص مدورة، مفاتيح تحويل، دواسات وأضواء ليد وأيضاً شاشة، إنها بعيدة كل البعد عن اي مقود سيارة في عالم المحركات. ولا ننسى بأن كل فريق يختلف عن الأخر إذ يتمتع بتصميم المقود الخاص به، ومن المعروف أيضاً بأنها مكلفة جداً وتصل تكلفتها الى أكثر من 225,000 ريال سعودي للمقود الواحد. في الأسفل (مقود مرسيدس الـ “دبليو 10” لموسم 2019).

وفقًا لفريق مرسيدس، يمتلك كل سائق من ثلاث إلى أربع عجلة قيادة طوال الموسم. ويتم تصنيع هذا المقود من فريق متخصص مكَون من المصميمين الميكانيكين ومصميمين الكهربائين وفنيي الأسلاك وهي نفس النوع التي تستخدم في الطائرات. ويستغرق إنشائه نحو 80 ساعة من العمل ليتم تجميعها. وللعلم بأن هذه الأزرار مصممة مع إعدادات أمان لتفادي الضغط العرضي بين زرين من قبل السائق. في الأسفل، مقود مرسيدس لموسم 2018 الـ “دبليو 09” وهو شبيه جداً بمقود هذا الموسم:

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إليكم خصائص كل زر في مقود فريق مرسيدس 2019 مع السائق الفنلندي فالتيري بوتاس وإفين شورت، كبير الفنيين لمرسيدس: