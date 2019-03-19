عرفنا سعر مرسيدس مايباخ GLS القادمة لمنافسة رولزرويس وبنتلي

الخليج ٣٦٥ نت – يتجهز الجيل الجديد من مرسيدس بنز GLS للتدشين لاحقاً هذا العام لمنافسة بي ام دبليو X7 ورينج روفر SVAutobiography، متبوعاً بنسخة أكثر فخامة منها، هي مرسيدس مايباخ GLS.

نسخة مايباخ ستكلف حوالي 200,000 دولار (750,000 ريال)، وهو نفس سعر لامبورجيني اوروس تقريبا، وسيتم تصنيعها في ولاية ألاباما الأمريكية، ما سيجعلها أغلى سيارة مبنية في الولايات المتحدة، لتحوز على اللقب من أكيورا NSX التي تبدأ من 590,000 ريال.

وما نراه أن سيارات الـ SUV الفاخرة أصبحت عصب حياة العديد من الشركات حالياً، مثل بورش وبنتلي مع بنتايجا ولامبورجيني مع اوروس، رولزرويس مع كولينان.

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وتستمد مايباخ GLS القادمة قوتها من محرك V8 بقوة 560 حصان،ومن المتوقع الكشف عنها في الصين في الأشهر القادمة قبل طرحها في الأسواق العام القادم.

ويُذكر أن السيارة سيتم إنتاجها في نفس المصنع الذي يبني GLS و GLE و GLE كوبيه، وتنوي دايملر مالكة مرسيدس استثمار مليار دولار فيه حالياً تجهيزاً لإنتاج السيارات الكهربائية في العقد المقبل.