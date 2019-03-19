كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تطلق سلسلة جديدة من السباقات الافتراضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت تويوتا سلسلة جديدة من السباقات الافتراضية ضمن لعبة جران تويزمو سبورت الشهيرة. وستكون سلسلة سباقات GR Supra GT Cup خاصة بتويوتا سوبرا فقط.

ستقام السلسلة على الإنترنت من أبريل إلى أغسطس 2019، وتقام الجولة النهائية في معرض طوكيو الدولي للسيارات. ويمكن للاعبي جران توريزمو سبورت الحصول على رزمة السيارات والحلبات، ويمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من موقع تويوتا Gazoo للسباقات.