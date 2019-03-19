كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة ألمانية تجري تعديلات على "Q8 50 TDI" وتمنحها قوة 330 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة Abt تعديلات تقنية وشكلية على سيارة أودي Q8 50 TDI، التي تنتمي لفئة SUV الكوبيه، وذلك لرفع معدلات أدائها وزيادة ملامح جاذبيتها.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة سعة 3.0 لتر والمكون من 6 أسطوانات على شكل حرف V، ساهمت في زيادة قوته من 286 إلى 330 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 600 إلى 650 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 245 بدلا من 232 كلم/س.

وعلى الصعيد الشكلي، تتميز السيارة من خلال باقة عناصر أيروديناميكية تتألف من طقم المئزر الأمامي مع فتحات التهوية وطقم المئزر الخلفي والاسبويلر الخلفي مع جنوط قياس 22 بوصة.