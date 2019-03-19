“بالفيديو” شاهد بوجاتي لافواتير نوار الأغلى في التاريخ أثناء تحركها

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الخليج ٣٦٥ نت – انتهى معرض جنيف للسيارات، ويعني ذلك أن جميع السيارات النادرة التي تألقت في الحدث السويسري عليهم المغادرة الآن.. ويُظهر هذا الفيديو بوجاتي لافواتير نوار السيارة الأغلى في التاريخ أثناء خروجها البطيء جداً من ساحة العرض.
للأسف، الفيديو لا يقدم لنا فرصة رؤية لافواتير نوار في قمة مجدها وأدائها العالي وسماع موسيقى نظام العادم السداسي، خاصة وان الأصوات المحيطة بها كتمت صوت المحرك.
وتكلف لافواتير نوار الوحيدة من نوعها 18.68 مليون دولار (70 مليون ريال) والمشتري هو -حسب بعض التقارير- رئيس مجموعة فولكس فاجن السابق فيرديناند بيخ، وتستمد السيارة قوتها من نفس محرك W16 توربو رباعي سعة 8.0 لتر بقوة 1,500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن.متر المتوفر في شيرون وديفو.
وقد حافظت بوجاتي على سرية داخلية لافواتير نوار، حيث رفضت نشر أي صور لها أو ترك الباب مفتوحاً أثناء المعرض.
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