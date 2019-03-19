كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارما تنشر صورة تشويقية لسيارتها "ريفيرو" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أقل من شهر، سينطلق فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات والذي ستكشف فيه كارما عن سيارتها ريفيرو الجديدة.

في هذه الصور التشويقية تظهر الشركة تفاصيل سيارتها ريفيرو الإنتاجية مثل تصميم المصابيح وتقويس الرفارف، والأهم الخلايا الشمسية على سطح السيارة والتي تميز سيارات كارما.

جدير بالذكر أن كارما ستكشف عن سيارتين اختباريتين في المعرض المذكور أحدهما من تصميم بينينفارينا إلى جانب ريفيرو، وستصل ريفيرو إلى الأسواق قبل نهاية العام.