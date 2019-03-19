كتب: باسل الحلواني أطلقت شركة صناعة السيارت الألمانية "أوبل"، النسخة الجديدة من"زافيرا لايف"، والتي تنتمي إلى الحجم المتوسط من السيارات متعددة الاستخدامات MPV. وطرحت الشركة "زافيرا لايف"، بمحرك دزيل سعة 1500 سي سي، يراعي المواصفات الأوروبية البيئية، وبفئتين، الأولى "Small" بطول 4.60 متر، 5 مقاعد، Large " بطول 5.30 متر، 9 مقاعد. والثانية"" بطول 5.30 متر، 9 مقاعد. ويبدأ سعر السيارة34 ألف و 660 يورو، وتحتوي على مجموعة من الكماليات الحديثة في مقدمتها مساعد الطرق الصاعدة، منظم مسافة الأمان، وشاشة Head-up.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان "أوبل" عن طرحها.. مواصفات وأسعار "زافيرا لايف" الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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