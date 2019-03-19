تعرف على أهمية الكلتش في السيارات وأبرز أعطاله

الخليج ٣٦٥ نت – الكلتش أو ما يطلق عليه “القابض أو الدبرياج” هو أحد أبرز الأجزاء الهامة في السيارات التي تعتمد على القير اليدوي في سيرها، وفي حال تعرضه للتلف تواجه السيارة العديد من الأعطال قد تصل إلى توقفها بالكامل.

وتعتمد السيارة على الكلتش في العديد من المهام، من أبرز هذه المهام العمل على فصل حركة المحرك عن القير إلى أن يتم تعشيق التروس ثم إعادة الحركة مجددًا وبدء عمل المحرك وفقًا للسرعة الجديدة، كما يعمل الكلتش على امتصاص الصدمات الناجمة عن المحرك، وتوصيل العزم لناقل الحركة بطريقة سلسة ومن دون احتكاك بين الطرفين.

ونظراً لأهمية الكلتش الكبيرة في عملية سير السيارة، سوف نستعرض اليوم أبرز الأعطال التي تواجه هذا الجزء الهام ومسببات هذا العطل.

1- وجود مشاكل في علبة الكلتش:

في حال ملاحظة توقف المحرك عن العمل عند رفع قدمك من على دواسة الدبرياج، أو اندفاع السيارة للأمام بشكل مفاجئ، فإن هذا يدل على وجود مشكلة في علبة الكلتش، حيث أنه قد يكون هناك تلف في بطانة أسطوانة الدبرياج، أو وجود شوائب، أو أوساخ في علبة الكلتش، أو تلف تيل الأسطوانة الخاصة بالدبرياج.

2- ملاحظة ضعف عزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات:

ضعف عزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات يشير إلى وجود تآكل في تيل أسطوانة الدبرياج، أو بسبب تجمع الزيوت على تيل الأسطوانة.

3- ارتجاج السيارة عند تشغيلها:

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غالباً ما يكون سبب ارتجاج السيارة عند تشغيل المحرك هو ضعف سوست أسطوانة الدبرياج، أو وجود مشكلة في التيل وهو ما يسبب عدم استوائه.

4- صعوبة تغيير وتعشيق السرعات:

يدل صعوبة تعشيق السرعات على وجود كسر في أسطوانة الدبرياج أو أن سلك الدبرياج قد يكون بحاجة إلى عمل رجلاش.

5- ظهور ارتجاج أو ذبذبة في دواسة الدبرياج:

تدل تلك الذبذبة على وجود انحناء في شفة الجداف بعمود الكرنك، وهذا الانحناء يستقيم مع زيادة سرعة السيارة.

6- ظهور أصوات غريبة من المحرك:

في حال ملاحظة ظهور أصوات غريبة من المحرك عند تشغيل السيارة واختفاء هذا الصوت عند الضغط على دواسة الدبرياج، فهذا يدل على تلف رولمان البلي الخاص بالدبرياج أو الخاص بعملية عمود الفتيس.