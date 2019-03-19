كيا الجبر تبهر الجميع في معرض اكسس بسيارتي K900 وستينجر

الخليج ٣٦٥ نت – أبدى زوار معرض اكسس للسيارات الفارهة 2019 الذي اختتم نسخته هذا العام في مدينة جدة مؤخرا اعجابهم الشديد بسيارتي كيا موتورز الجديدتين كيا K900 وكيا ستينجر اللتين تقفان على قمة هرم ما تقدمه شركة كيا موتورز من سيارات رائعة وضعت الشركة بين قمة مصنعي السيارات حول العالم، بعد أن ظهرتا في المعرض وخطفتا الانظار بجمال وفخامة التصاميم الداخلية والخارجية والمواصفات المميزة التي قام فريق متخصص من الشركة بتقديم معلومات عنه لزوار الجناح.

وكان من أبرز زوار الجناح رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل الذي كان في استقباله عضو مجلس إدارة شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا في المملكة الأستاذ عبدالسلام الجبر والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة الأستاذ وائل بغدادي.

وعلى إثر تألقها في المعرض قدم المدون المعروف المتخصص في عالم صناعة السيارات الأستاذ حسن كتبي جائزة أفضل سيارة فخمة (مواصفات وامان مقابل السعر) لـ سيارة K900 والتي جاءت متزامنة مع ختام فعاليات المعرض.

وعن مشاركة سيارتي كيا K900 وكيا ستينجر في معرض اكسس للسيارات الفارهة تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة الأستاذ وائل بغدادي قائلا : نجح معرض اكسس للسيارات في تسجيل نفسه كأحد أهم المعارض المخصصة لفئة السيارات الفارهة في المنطقة وكافة شركات السيارات تحرص على تقديم أفضل ما لديها من خلال هذا المعرض المميز, ومن هذا المنطلق تم اختيار سيارتي كيا K900 وكيا ستينجر للظهور من خلال المعرض الذي يحظى دائما بحضور عدد كبير من الزوار المهتمين بهذه الفئة من السيارات.

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وحول السيارات المشاركة بها كيا الجبر في المعرض قال بغدادي: إلى جانب قوة الأداء تمتاز سيارة K900 بالتصميم المتناغم بشكل جميل ما بين الخطوط الإنسيابية والأنيقة والتفاصيل الهندسية الرائعة مما خلق جوًا عصريًا من الأناقة والجاذبية لا مثيل له. وقد إعتمد مصممو كيا على مفهوم التصميم “Gravity of Prestige” الذي يعكس القوة من خلال التفاصيل الغنية والأسطح الصلبة, فيما تعتبر سيارة كيا ستينجر أقوى سيارة أنتجتها شركة كيا مقارنة بأي وقت مضى كما إنها تتميز بجمال فاتن يسلب العقول ورحابة في السعة لاستيعاب خمسة ركاب وأمتعتهم، ومستقرة على الطريق ويتمتع ركابها بالهدوء ونعومة الحركة، بالإضافة إلى إمكانيات التعامل الذكية والتفاعلية والاهتمام بالجزء الخلفي من السيارة. حيث يقوم المحرك سعة 3.3 لتر بإنتاج 370 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 510 نيوتن متر، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية مما يجعلها تتمتع بأسرع عملية تسارع حتى الآن.