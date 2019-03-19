أعداد الرحلات والمسافرين بالطيران في المملكة خلال 2018

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإحصائية السنوية لعدد المسافرين عبر المطارات السعودية خلال العام 2018، ظهر من خلالها عبور نحو 100 مليون مسافر عبر مطارات المملكة، مشيرة إلى أن ذلك هو العدد الأعلى للمسافرين والرحلات الجوية في تاريخ الطيران بالمملكة.

وأضافت الهيئة أن الإحصائيات بينت أن أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال عام 2018 تعدى حاجز (99.86) مليون مسافر، وأن هذا العدد يشمل المسافرين على الرحلات الداخلية والدولية، وأن مجموع عدد الرحلات بلغت (771,828) رحلة.

ونشرت هيئة الطيران المدني انفوجرافيك يوضح إحصائيات لنمو الرحلات وأعداد المسافرين والمطارات وترتيب الخمس دول الأولى في عدد المسافرين.

وأظهرت الإحصائية ارتفاع نسبة النمو في أعداد المسافرين ارتفعت خلال عام 2018 إلى (8%) قياساً بالعام 2017 التي وصلت خلاله أعداد المسافرين إلى (92.42) مليون مسافر، وسجلت الرحلات الجوية خلال عام 2018 نسبة نمو وصلت إلى (4.1%) قياساً بالعام 2017 الذي وصلت خلاله الرحلات الجوية إلى (741,293) رحلة جوية.

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كما زاد عدد المسافرين من المطارات الدولية خلال عام 2018 إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو (97.3) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية (741,893) رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال عام 2018 نحو (2.6) مليون مسافر، غادروا عبر (29,935) رحلة جوية من المطارات الداخلية.

وكشفت الإحصائية كذلك تصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قائمة أكثر المطارات السعودية في حركة المسافرين خلال عام 2018، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار المؤسس (35.8) مليون مسافر، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في المرتبة الثانية، بعدد مسافرين وصل إلى (27.9) مليون مسافر، بينما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين بلغ خلال 2018 (10.4) مليون مسافر.

ولقد تصدرت دولة الإمارات قائمة أبرز 5 وجهات دولية حسب حركة المسافرين، وجاء في المركز الثاني في القائمة دولة مصر، بينما احتلت باكستان في المركز الثالث، وجاءت الهند في المركز الرابع، بينما احتلت تركيا المركز الخامس في قائمة أكثر الوجهات الدولية حركة في أعداد المسافرين لعام 2018.