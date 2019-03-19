تعرف على مواضفات أول سيارة طائرة

كتب: باسل الحلواني

أثارت السيارة الطائرة التي ظهرت لأول مرة خلال معرض جنيف الدولي للسيارات الأخير، ضجة واسعة فور الإعلان عنها.

ويمكن للسيارة الطائرة التي طرحتها شركة "PAL-V"، السير كسيارة عادية

على الطرقات، أو التحليق كمروحية صغيرة، معتمدة على زوج من المراوح، واحدة من الخلف وأخرى من الأعلى، يمكن طيها عندالحركة على الأرض، وهو ما أثار دهشة عشاق السيارات حول العالم.

وتعتمد السيارة الجديدة التي تتسع لشخصين، على محركين يعملان بالبنزين، الأول بعزم 99 حصاناً مخصص لتحركيها على الأرض، بسرعة تصل إلى 160 كلم/ ساعة، والثاني مخصص للطيران فقط.