تعرف على مواضفات أول سيارة طائرة

كتب: باسل الحلواني
أثارت السيارة الطائرة التي ظهرت لأول مرة خلال معرض جنيف الدولي للسيارات الأخير، ضجة واسعة فور الإعلان عنها.
ويمكن للسيارة الطائرة التي طرحتها شركة "PAL-V"، السير كسيارة عاديةعلى الطرقات، أو التحليق كمروحية صغيرة، معتمدة على زوج من المراوح، واحدة من الخلف وأخرى من الأعلى، يمكن طيها عند
وتعتمد السيارة الجديدة التي تتسع لشخصين، على محركين يعملان بالبنزين، الأول بعزم 99 حصاناً مخصص لتحركيها على الأرض، بسرعة تصل إلى 160 كلم/ ساعة، والثاني مخصص للطيران فقط.
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