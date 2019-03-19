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الخليج ٣٦٥ نت – الرئيس الأمريكي ليس من محبي السيارات الذاتية على ما يبدو حسب تقرير أخير من Axios، حيث أشارت مصادر أن ترامب عبر عن شكوكه تجاه تقنيات التوجيه الذاتي الجديدة في محادثات مع مساعدين، كما مثل اللحظات التي تخرج فيها السيارات الذاتية عن التحكم وتتسبب في حوادث.
ترامب يحب استخدام حركات اليد أثناء حديثه، حيث قال الرئيس مرة: تخيل أنك في المقعد الخلفي لسيارة ذاتية وفجأة تندفع يميناً وشمالاً ولا تستطيح أن توقف الآلة اللعينة!”، كما وصف التقنية بأنها “جنونية”.
وقد أشارت تقارير في الماضي أن ترامب أخبر إيلون ماسك أثناء اجتماعهم في البيت الأبيض عام 2017 أن يفضل التحكم التقليدي في السيارات على تقنية القائد الآلي Autopilot في سيارات تيسلا.
كل هذا يشير بوضوح إلى أن ترامب سيكون أكبر عقبة أمام تطور السيارات الذاتية حول العالم، حيث يؤمن الخبراء أن الرئيس الأمريكي سيشدد الإجراءات على ما وصفه بالفعل بـ “فخاخ الموت الخارجة عن السيطرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يكره السيارات ذاتية القيادة ويصفها بـ “الفخاخ الجنونية القاتلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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