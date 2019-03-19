الحكومة الأمريكية تراقب ملايين السيارات عبر لوحات ترخيصها

الخليج ٣٦٥ نت – صُدم الكثيرون في أمريكا عقب انكشاف حقيقة أن وكالة الهجرة والجمارك الحكومية تمتلك قاعدة بيانات ضخمة للوحات ترخيص سيارات المواطنين.

وقد قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بمقاضاة الوكالة الرسمية تحت قانون حرية المعلومات، والحصول على آلاف المستندات التي تثبت الأمر.. وتقوم شركة خاصة تحت اسم Vigilant Solutions بإدارة هذه المجموعة الكبيرة من البيانات بتعاقد حكومي بقيمة 6.1 مليون دولار.

بطبيعة الحال، يتم استخدام هذه البيانات لتتبع السيارات، وتشير التقارير إلى أن التواصل بين وكالة الهجرة وأقسام الشرطة المحلية في مختلف أنحاء أمريكا سمح للوكالة بالاطلاع على مليارات الفحوصات الفردية للوحات الترخيص، مع إضافة مئات الملايين كل شهر.

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أكثر من 9,200 موظف في الوكالة بإمكانهم الاطلاع على قاعدة البيانات ومعرفة معلومات هامة تشمل خمسة أعوام من بيانات السائق وتاريخه، وتواجه الوكالة حالياً انتقادات حادة في الولايات المتحدة لمخاوف استغلال هذه البيانات للتدخل في الخصوصية والحريات الفردية.

وقد دافعت الوكالة الحكومية عن الأمر في تصريحات تؤكد فيها أن “جميع موظفينا المخول لهم الاطلاع على البيانات مدربون جيداً على حماية البيانات والخصوصية وإدارة الأرشفة”.. ويُذكر أن الحكومة الأمريكية تواجه بالفعل اتهامات باختراق خصوصية الأفراد عبر التنصت على الهواتف وغيرها من آليات المراقبة التي تم تنفيذها عقب هجمات سبتمبر 2001.