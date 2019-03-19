تجمع سيارات بنتلي بقيمة 100 مليون ريال لرحلة ملحمية احتفالاً بالذكرى المئوية

الخليج ٣٦٥ نت – تجمع موكب ضخم من سيارات بنتلي التاريخية والحديثة للقيام برحلة ملحمية بطول 2,027 كيلومتر على مدار بريطانيا للاحتفال بالذكرى المئوية لصانعة السيارات الفاخرة.

أكثر من 70 سيارة، بعضهم من العصر الذهبي لسيارات سباق بنتلي في العشرينات والثلاثينات، كتفاً لكتف مع بنتايجا الأحدث، سيشاركون في هذه الرحلة الطويلة من اسكتلندا إلى Surrey في جنوب شرق إنجلترا، وقد تكفل نادي سائقي بنتلي البريطاني بتنظيم الرحلة والترويج لها.

لن يكمل الجميع الرحلة لآخرها، ليقتصر ذلك على 20 سيارة أيقونية يبلغ ثمنهم الإجمالي 8 مليون جنيه استرليني (40 مليون ريال)، منهم سيارة واحدة بـ 10 مليون ريال وحدها.

عند جمع أسعار الـ 70 سيارة المشاركة فيصل الرقم النهائي إلى 20 مليون جنيه استرليني (حوالي 100 مليون ريال).

Advertisements

ضمن أقدم السيارات المشاركة في الرحلة من بدايتها لنهايتها هي Van Den Plas موديل 1927 بمحرك 4.5 لتر، وأخرى Le Mans تورير موديل 1928 بمحرك 4.5 لتر، وثالثة سبيد 6 موديل 1930.

وفي مقدمة الموكب نرى سيارة كونتيننتال R موديل 2003 بسرعة قصوى 273 كم\س، والتي كانت أسرع وأقوى بنتلي تم صنعها في التاريخ وقت طرحها في الأسواق، كما كانت آنذاك السيارة الإنتاجية الأغلى في العالم.