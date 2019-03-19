كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تواجه خسائر مالية كبيرة في أوروبا وستخفض رواتب موظفيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتج شركة فورد بأوروبا سيارات رائعة، لكن لا يبدو أن وضع الشركة المالي هناك بتلك الجودة.

سجلت فورد العام الماضي خسائر في السوق الأوروبي بلغت 400 مليون دولار، وللمقارنة فقد كانت أرباح الشركة في 2017 هناك تقدر بـ367 مليون دولار. وستقوم فورد بخفض رواتب موظفيها في أوروبا مع احتمال تقليص أعداد الموظفين أيضاً، حيث يعمل لدى فورد أوروبا 24,000 موظف في ألمانيا وحدها و29,000 آخرون في بقية أوروبا بما فيها المملكة المتحدة.