كرايسلر تستدعي 48 ألف سيارة بعد اكتشافها عيبا خطيرا

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة السيارات الأمريكية "كرايسلر"، عن استدعاء عدد من سياراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف خلل فني قد يتسبب في مشكلات خطيرة.
وبحسب البيان الصادر عن الشركة،
ووفقاً لـ"كرايسلر"، فإن المشكلة تكمن في خلل بنظام امتصاص الصدمات في السيارة، قد يجعل السائق أقل تحكماً في توجيه المركبة.
وتعهدت الشركة الأمريكية، بإصلاح السيارات المعيبة مجاناً، دون أن يتحمل العملاء أية مصروفات.
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