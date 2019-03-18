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كرايسلر تستدعي 48 ألف سيارة بعد اكتشافها عيبا خطيرا

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كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة السيارات الأمريكية "كرايسلر"، عن استدعاء عدد من سياراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف خلل فني قد يتسبب في مشكلات خطيرة.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة،

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فإن "كرايسلر"، قررت استدعاء 48 ألف سيارة ميني فان، من موديل باسيفيكا، أنتجت في الفترة ما بين الأول من نوفمبر 2017
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حتى الثامن و العشرين من فبراير 2018.

ووفقاً لـ"كرايسلر"، فإن المشكلة تكمن في خلل بنظام امتصاص الصدمات في السيارة، قد يجعل السائق أقل تحكماً في توجيه المركبة.

وتعهدت الشركة الأمريكية، بإصلاح السيارات المعيبة مجاناً، دون أن يتحمل العملاء أية مصروفات.

 

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