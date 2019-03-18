"فولكس فاجن" تدعو للتوسع في مجال السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الألمانية "فولكس فاجن"، التوسع في مجال تصنيع السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة.

ووفقاً لاستراتيجية الشركة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي التي تبذلها "فولكس فاجن"، وكبريات شركات صناعة السيارات، لمواجهة انبعاثات الكربون في وسائل المواصلات.

ودعت "فولكس فاجن"، شركات تصنيع السيارات إلى تحديد نقطة مشتركة للتركيز عليها في التحول إلى تقنيات صديقة للبيئة.

وكانت الشركة الألمانية، قد أعلنت في وقت سابق، ضخ استثمارات تقدر بحوالى 12 مليار دولار بحلول عام 2025 فى إنتاج السيارات الكهربائية. إطار المساعي التي تبذلها "فولكس فاجن"، وكبريات شركات صناعة السيارات، لمواجهة انبعاثات الكربون في وسائل المواصلات.ودعت "فولكس فاجن"، شركات تصنيع السيارات إلى تحديد نقطة مشتركة للتركيز عليها في التحول إلى تقنيات صديقة للبيئة.وكانت الشركة الألمانية، قد أعلنت في وقت سابق، ضخ استثمارات تقدر بحوالى 12 مليار دولار بحلول عام 2025 فى إنتاج السيارات الكهربائية.

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