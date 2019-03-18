كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورش تنشر رسوم تشويقية لسيارتها "تايكان" الكهربائية الإنتاجية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم بورش الكشف عن تايكان الكهربائية الإنتاجية في سبتمبر، نعلم أن السيارة ستكون مختلفاً بشكل ملحوظ عن تايكان الاختبارية وحتى عن Mission E قبلها، فكيف إذا ستبدو تايكان؟

كشف استديو بورش للتصميم من مدينة فايساخ الألمانية عن صور تشويقية للسيارة، وكما يظهر تحمل السيارة صدام أمامي مختلف أقوى وأقل استدارة من الحالي، فيما تبدو الواجهة الخلفية كذلك مختلفة بمشتت هواء سفلي واحد، مصابيح ضباب منخفضة، وصدام خلفي بارز قليلاً.

من المتوقع أن تحافظ تايكان على محركات السيارة الاختبارية بأداء أفضل وتحسينات لتجربة القيادة.