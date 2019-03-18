مصنع أبسكو يستقبل طلاب رياض القرآن

الخليج ٣٦٥ نت – قام مجموعة من طلاب مدرسة رياض القرآن الاهلية المتوسطة بزيارة مصنع الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “ابسكو” ضمن الأنشطة العلمية بالمدرسة. للاطلاع على خطوات التصنيع وإخراج العبوات ومنتجات شركة ابسكو الرائدة في تصنيع وخلط زيوت التشحيم.

وكان في استقبال الطلبة مجموعة من مدراء الإنتاج في شركة ابسكو حيث رافقوهم بجولة داخل اقسام المصتع واستمعوا إلى شرح تفصيلي من المسؤولين في المصانع على مراحل إنتاج الشركة من زيوت التشحيم والمراحل التي تمر بها كافة المنتجات بجودة العالية، وتكون له الريادة في الأسواق المحلية والخارجية وشاهد الطلاب التقنية الحديثة المتطورة التي تتبعها الشركة في صناعة منتجاتها، وكذلك تمسكها بخدمة المجتمع كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في المجال الصناعي حيث أعجب الجميع بما رأوا من تطور تقني وصناعي.

تأتي زيارة الطلاب ضمن برنامج ترويجي تطلقه شركة “ابسكو” لطلاب المدارس والمعاهد الصناعية والتقنية للتعريف بمصنع شركة ابسكو والمنتجات التي تقوم بانتاجها اضافة الى التقنيات العالية المستخدمة في عملية خلط زيوت التشحيم، الانتاج، التغليف.