الخليج ٣٦٥ نت – شدّد الدكتور “ماجد القصبي” وزير الشؤون البلدية والقروية على محطات الوقود الواقعة داخل المدن وعلى الطرق السريعة، بضرورة وضع لوحات كبيرة وواضحة تبين أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما شدّد “القصبي” على ضرورة تحديث أسعار الوقود على هذه اللوحات بالتزامن مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.
يُذكر أنه ربما تضع هذه المحطات لوحات إلكترونية، وذلك حتى يسهل عليها تغيير الأسعار بصورة دورية.
كانت هذه تفاصيل خبر “البلدية والقروية”: ضرورة وضع المحطات للوحات واضحة تُبين أسعار الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.