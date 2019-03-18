“البلدية والقروية”: ضرورة وضع المحطات للوحات واضحة تُبين أسعار الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – شدّد الدكتور “ماجد القصبي” وزير الشؤون البلدية والقروية على محطات الوقود الواقعة داخل المدن وعلى الطرق السريعة، بضرورة وضع لوحات كبيرة وواضحة تبين أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

كما شدّد “القصبي” على ضرورة تحديث أسعار الوقود على هذه اللوحات بالتزامن مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

يُذكر أنه ربما تضع هذه المحطات لوحات إلكترونية، وذلك حتى يسهل عليها تغيير الأسعار بصورة دورية.