الخليج ٣٦٥ نت – طرحت شركة تأجير للتمويل عروضها الجديدة والتي عنوانها “مفتاحك ولا اسهل”, وتأتي تفاصيل العرض ان تستطيع شراء اي سيارة عن طريق الشركة وبدون تحويل الراتب عبر خيارات متنوعة لحلول التمويل مثل بدون دفعة اولى وبدون مصاريف ادارية وكذلك يوجد تمويل بدون هامش او عرض تدفع 50% والباقي بعد سنتين, كما ان العرض لجميع مناطق المملكة وتستطيع اختيار سيارتك التي تود شرائها وتعبئية البيانات في النموذج بالأسفل وسيقوم الموظفين بالأتصال بك للإجابة على استفسارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة تأجير للتمويل تطرح عروضها الجديدة “مفتاحك ولا اسهل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.